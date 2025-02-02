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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 3 лютого в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Новий тиждень розпочнеться в Україні зі снігу. А "мінуси" ймовірні навіть вдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, у понеділок, 3 лютого, в Україні пройде сніг по всій території, на півдні до снігу може приєднатися дощ.

Вночі температура мінімально опуститься вночі до -4 градусів. Такий мороз слід очікувати:

  • майже у всіх західних областях;
  • в Житомирській, Хмельницькій областях;
  • в Чернігівській області.

До того ж -5 градусів вночі "проскочать" у Закарпатській області.

Вдень місцями в західних, центральних областях очікується в межах -1....+1 градусів. Але на більшості території все ж збережеться вдень плюсова температура, максимально на півдні, до +6 градусів.

У Києві, як і по всій Україні 3 лютого очікується сніг, вночі до -3, а вдень в межах -1...+1.

Погода в Україні 3 лютого (meteo.gov.ua)

Паводки у Франції

На початку останнього тижня січня 2025 року на заході Франції, зокрема в Бретані та Нормандії, відбулися серйозні паводки через циклон "Гермінія", що приніс сильні дощі та вітри.

Загальна кількість опадів перевищила 170 мм, що стало рекордним рівнем з 1944 року. Рівень води в річці Вілен перевищив історичні рекорди, через що понад 500 осіб були евакуйовані. Влада оголосила "червоний" рівень небезпеки в кількох департаментах Бретані.

Паводки залишаються серйозною загрозою для регіонів, і місцеві органи влади продовжують відслідковувати ситуацію.

Нагадаємо, потужна повінь сталася у Франції і у жовтня 2024 року. Негода призвела до значних руйнувань. Зливи, які тривали два дні, призвели до серйозних руйнувань. Рятувальні служби та пожежні бригади провели близько 2300 операцій у постраждалих районах.

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