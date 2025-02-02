Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, в понедельник, 3 февраля, в Украине пройдет снег по всей территории, на юге к снегу может присоединиться дождь.

Ночью температура минимально опустится ночью до -4 градусов. Такой мороз следует ожидать:

почти во всех западных областях;

в Житомирской, Хмельницкой областях;

в Черниговской области.

К тому же -5 градусов ночью "проскочат" в Закарпатской области.

Днем местами в западных, центральных областях ожидается в пределах -1....+1 градусов. Но на большинстве территории все же сохранится днем плюсовая температура, максимально на юге, до +6 градусов.

В Киеве, как и по всей Украине 3 февраля ожидается снег, ночью до -3, а днем в пределах -1...+1.



Погода в Украине 3 февраля (meteo.gov.ua)