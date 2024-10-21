Найсильніша за останні 40 років. Франція постраждала від потужної повені

У частині Франції сталася найпотужніша за останні 40 років повінь. Негода призвела до значних руйнувань, тривають роботи з ліквідації наслідків двохденних злив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

Прем'єр-міністр Франції Мішель Барньє зазначив, що рятувальні служби та пожежні бригади провели близько 2300 операцій у постраждалих районах, включаючи рятувальні місії.

Він також підкреслив важливість підготовки до кліматичних ризиків: "Ми повинні краще готуватися до катастроф, пов'язаних зі зміною клімату, і робити це на загальноєвропейському рівні. Профілактика обходиться дешевше, ніж усунення наслідків".

Барньє додав, що кризи різних категорій, включаючи промислові аварії, землетруси та пандемії, потребують спільних зусиль для їх запобігання.

Він також високо оцінив систему оповіщення FR Alerte, яка вперше була використана під час цих надзвичайних подій. Система надсилала текстові повідомлення жителям постраждалих районів, закликаючи їх залишатися в безпечних місцях.

Понад 1000 осіб було евакуйовано, проте більшість із них уже змогли повернутися додому до п’ятниці. Водночас рух на деяких залізничних маршрутах, таких як Ліон-Сент-Етьєн, залишається призупиненим, а головна автомагістраль між цими містами все ще закрита через підтоплення.