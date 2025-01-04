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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Субота 04 січня 2025 11:03
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 5 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 5 січня, похолодання в Україні продовжить триматися. Температура у Карпатах впаде до мінімальних 13° морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

5 січня в Україні буде переважно без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-8° морозу, вдень від 3° морозу до 4° тепла.

В Карпатах 5 січня переважно без опадів. Температура вночі та вдень 6-13° морозу.

Чи чекати українцям морозів на Водохреще

Дехто вважає, що у день Водохреща можуть наступати найсильніші морози. Однак на тлі кліматичних змін і переходу ПЦУ на новоюліанський календар, так званих "хрещенських морозів" може й не бути.

Водночас синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що "найближчим часом трішечки морози будуть, але не великої інтенсивності й не такої тривалості як, можливо, очікувалося і хотілося б".

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар. Через це всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше. Зокрема, Водохреще раніше відзначали 19 січня, а зараз - 6 січня. У 2025 році свято припадає на понеділок.

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