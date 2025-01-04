Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

5 січня в Україні буде переважно без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця.

Чи чекати українцям морозів на Водохреще

Дехто вважає, що у день Водохреща можуть наступати найсильніші морози. Однак на тлі кліматичних змін і переходу ПЦУ на новоюліанський календар, так званих "хрещенських морозів" може й не бути.

Водночас синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що "найближчим часом трішечки морози будуть, але не великої інтенсивності й не такої тривалості як, можливо, очікувалося і хотілося б".

Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна Церква України (ПЦУ) перейшла на новоюліанський церковний календар. Через це всі "неперехідні" свята (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше. Зокрема, Водохреще раніше відзначали 19 січня, а зараз - 6 січня. У 2025 році свято припадає на понеділок.

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