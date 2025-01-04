Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

5 января в Украине будет преимущественно без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ждать ли украинцам морозов на Крещение

Некоторые считают, что в день Крещения могут наступать самые сильные морозы. Однако на фоне климатических изменений и перехода ПЦУ на новоюлианский календарь, так называемых "крещенских морозов" может и не быть.

В то же время синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что "в ближайшее время немножечко морозы будут, но не большой интенсивности и не такой продолжительности как, возможно, ожидалось и хотелось бы".

Напомним, с 1 сентября 2023 года Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла на новоюлианский церковный календарь. Из-за этого все "непереходные" праздники (с неподвижными датами) сместились на 13 дней раньше. В частности, Крещение раньше отмечали 19 января, а сейчас - 6 января. В 2025 году праздник приходится на понедельник.

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