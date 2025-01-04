Чи готуватись українцям до морозів на Водохреще: відповідь синоптика

Дехто вважає, що у день Хрещення Господнього - Водохреща - можуть наступати найсильніші морози. Однак на тлі кліматичних змін і переходу ПЦУ на новоюліанський календар (через що дати деяких великих свят змістились ) так званих "хрещенських морозів" може й не бути.

РБК-Україна розповідає, якою може бути погода в Україні впродовж вихідних днів і на початку нового робочого тижня (в тому числі й на свято Водохреща - 6 січня).

Якої погоди чекати українцям найближчими днями

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що "найближчим часом трішечки морози будуть, але не великої інтенсивності й не такої тривалості як, можливо, очікувалося і хотілося б".

Сьогодні, в суботу, 4 січня, по території України очікується невеликий сніг.

"Бачимо, що вже зараз процеси змінилися. Початок місяця та року - перші два дні - був досить теплим", - нагадала експерт.

Водночас зараз, за її словами, ситуація змінюється.

"Переважають процеси з північного заходу. Надходять атмосферні фронти з опадами", - пояснила синоптик.

З огляду на це, нині на сході та на південному сході країни ймовірний помірний мокрий сніг і дощ - змішана фаза опадів.

"Впродовж 5-6 січня в Україні переважно без опадів. Лише у північній частині 6 числа можуть бути невеликі опади змішаної фази", - розповіла представниця УкрГМЦ й додала, що на дорогах при цьому у більшості регіонів (крім півдня) залишається подекуди ожеледиця.

"Або ж буде утворюватись там, де її ще немає. Через те, що опади ось такі будуть, і температури у цей час в нас знижуються", - зауважила вона.

Птуха повідомила, що впродовж найближчих кількох ночей температура повітря становитиме від 2 до 8 градусів морозу.

"6 числа на північному сході країни - Чернігівська та Сумська області - навіть до 11 градусів нижче нуля. Це - максимум. І, в принципі, ось тільки до 6 січня ще морози можуть бути. Далі - знову підвищення", - розповіла вона.

Тим часом денна температура в ці дні - з 4 до 6 січня - становитиме по території України від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла.

"Вночі 6 січня ще відносно холодно, з морозами. Починаючи з дня 6 січня температура повітря почне дещо підвищуватися та вже у західних і південних областях становитиме +5+9 градусів за Цельсієм", - пояснила експерт.

У Києві та в Київській області найближчим часом переважно без опадів. Температура повітря в неділю, 5 січня, від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Вдень понеділка, 6 січня, може бути невеликий мокрий сніг із переходом в дощ. На дорогах місцями ще може зберігатися ожеледиця (хоча і досить інтенсивно руйнуватися за денних температур).

Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с.

"Поки що - без поривів. Але це, звичайно, ще будемо уточнювати. Але такий, помірний", - уточнила Птуха.

За її словами, вночі 6 січня температура становитиме від 3 до 8 градусів морозу. Вдень 6 січня - вже +1+4 градуси за Цельсієм.

Вже на наступний після Водохреща день у більшості регіонів України спостерігатиметься потепління.

"7 і 8 січня - підвищення. Там уже ніч - 0-5 градусів тепла. День +3+8 градусів за Цельсієм. І переважно без опадів. Лише 8 січня, ймовірно, дощитиме", - розповіла синоптик.

Водночас подекуди імовірні пориви вітру, тобто ситуація в Україні залишається "вітряною".

Птуха уточнила, що впродовж 4 січня у західних, центральних і північних областях імовірні пориви вітру до 15-18 метрів на секунду.

"В цілому ж вітер у нас західний, південно-західний, 5-10 м/с. Такий, більш помірний... На високогір'ї Карпат, звичайно, може бути більш інтенсивний вітер - до 25-30 м/с. Навіть 6 числа, при черговій зміні синоптичної ситуації. Коли вже буде хвиля, скажімо так, потепління надходити", - розповіла експерт.

7 січня, за її словами, погода в Україні очікується переважно без опадів.

"8 січня - вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень у західних, північних і центральних областях - вже дощ. Лише в Карпатах - із мокрим снігом. На решті території - без опадів", - пояснила спеціаліст.

Температура повітря впродовж 7-8 січня очікується на рівні 0-6 градусів тепла. Вдень +3+9 градусів за Цельсієм.

"По південній частині України, а 7 числа - і на Прикарпатті +7+13 градусів. Тобто такі ось коливання температурні в нас поки що зберігаються", - додала синоптик.

Водночас вона зазначила, що "осередок зими" поки що залишається у Карпатах. На сьогодні, 4 січня, там прогнозували сніг.

"5-6 січня - переважно без опадів. Але температурні показники вночі та вдень 6-13 морозу. Це - найхолодніше, мабуть... Хоча вже вдень 6 січня ймовірне, знову ж таки, послаблення. До 0-5 градусів морозу", - підсумувала Птуха.