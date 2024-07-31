Синоптики дали прогноз в Україні на останній день липня

Погода у серпні 2024

У серпні 2024 в Україні, як каже синоптик Діденко, хвилі спеки ще будуть.

Як раніше повідомлялось, середня місячна температура в серпні 2024 в Україні прогнозується в межах +20...+26 градусів, в Карпатах +17...+19 градусів. Це на 2 градусів (на південному сході країни на 2,5 градусів) вище за норму.

Докладний прогноз на робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі.

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