Синоптики дали прогноз в Украине на последний день июля

Погода в августе 2024

В августе 2024 в Украине, как говорит синоптик Диденко, волны жары еще будут.

Как ранее сообщалось, средняя месячная температура в августе 2024 в Украине прогнозируется в пределах +20...+26 градусов, в Карпатах +17...+19 градусов. Это на 2 градуса (на юго-востоке страны на 2,5 градуса) выше нормы.

Подробный прогноз на рабочую неделю в Украине - читайте в материале.

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