Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні та розповіла, коли прийде потепління

Сьогодні, 15 листопада, місцями в Україні можливий мокрий сніг. А потеплішає вже у вихідні, 16-17 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Сьогодні, 15 листопада, очікується повсюди в Україні хмарна погода. На заході, півночі та в центрі - мокрий сніг. На півдні та сході - без істотних опадів", - розповіла вона.
Крім того, за словами синоптика, вітер північно-західний, помірний, а на заході України - до сильного.
"Температура повітря вночі близько 0, вдень +1....+4 градусів. У Києві 15 листопада мокрий сніг. Вночі близько 0, вдень +2 градусів", - додала Діденко.
В Україні вихідними очікується потепління.
"Якщо 15 листопада в Україні буде не вище навіть вдень +1....+4 градусів, то вже в суботу очікується +4....+7, а в неділю +6...+12 градусів", - зазначила синоптик.
Листопад 2024 в Україні виявився холоднішим від вересня і жовтня, але не холоднішим за звичайний. Раніше синоптики попереджали, що у листопаді температура впаде на 5-7 градусів.
Крім того, в Україні вже випав сніг. Першим сніг випав у Харкові 3 листопада. Пізніше в Україні був проміжок без снігу, наприклад, 11 листопада.
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