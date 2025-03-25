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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на дощі

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 25 березня, в Україні місцями ймовірні дощі. Максимально тепло буде на півдні, до 18°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

В Україні буде хмарно з проясненнями. Вдень місцями на Лівобережжі та в Карпатах дощі; на решті території без опадів.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 9-14°, на півдні країни 13-18°.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями, вдень без опадів. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 9-14°; у Києві вдень 11-13°.

Додамо, що за попередженням синоптиків, 25 березня на високогір’ї схiдної частини Закарпатської області очiкується значна снiголавинна небезпека (ІІІ рівень, помаранчевий).

Погода в Україні 25 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у другій декаді березня в Україні

У другій декаді березня в Україні спостерігалася надзвичайно різноманітна погода: потужний винос тепла з підвищенням денних температур повітря до екстремальних для середини березня значень у першій половині декади.

Надалі - різке похолодання з нічними морозами та снігом і знову потепління в останні дні декади. У найтепліші дні середня добова температура повітря була вищою за норму на 8-10°, у найхолодніші - на 1-2° нижчою від норми.

Переміщення циклонів та їх атмосферних фронтів через територію України обумовило опади на всій території у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу. Атмосферні фронти обумовили вітряну погоду у більшості областей.

Детальніше про погоду на поточному робочому тижні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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