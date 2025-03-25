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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дождей

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 марта, в Украине местами вероятны дожди. Максимально тепло будет на юге, до 18°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине будет облачно с прояснениями. Днем местами на Левобережье и в Карпатах дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 9-14°, на юге страны 13-18°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, днем без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 9-14°; в Киеве днем 11-13°.

Добавим, что по предупреждению синоптиков, 25 марта на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (III уровень, оранжевый).

Погода в Украине 25 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода во второй декаде марта в Украине

Во второй декаде марта в Украине наблюдалась чрезвычайно разнообразная погода: мощный вынос тепла с повышением дневных температур воздуха до экстремальных для середины марта значений в первой половине декады.

В дальнейшем - резкое похолодание с ночными морозами и снегом и снова потепление в последние дни декады. В самые теплые дни средняя суточная температура воздуха была выше нормы на 8-10°, в самые холодные - на 1-2° ниже нормы.

Перемещение циклонов и их атмосферных фронтов через территорию Украины обусловило осадки на всей территории в виде дождя, снега и мокрого снега. Атмосферные фронты обусловили ветреную погоду в большинстве областей.

Подробнее о погоде на текущей рабочей неделе - читайте в материале РБК-Украина.

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