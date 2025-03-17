Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати на сніг

У понеділок, 17 березня, ймовірний мокрий сніг у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях. На щастя, він буде невеликим. А в інших областях - без снігу та навіть дощів.

У зв'язку зі снігом, на дорогах заходу України можлива місцями ожеледиця. Вітер буде переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних, вдень і північних областях місцями пориви, до 15-20 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях вдень буде триматись в межах від 1° морозу до 4° тепла. На решті території вдень 2-7° тепла, а на південному сході буде максимально тепло 8-13°.

В Києві вдень не виключений невеликий мокрий сніг. температура буде низькою, максимально до 3° тепла.

Погода в Україні 17 березня (meteo.gov.ua)