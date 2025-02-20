Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де випаде сніг

"У четвер в Україні буде все ще холодно. Вночі очікується -9...-15 градусів, на Лівобережжі -12...-19, на сході до -20 градусів. Протягом дня 20 лютого в Україні -1...-6 градусів", - розповіла вона.

Невеликий сніг ймовірний вранці на заході та півночі, а вдень - у центральних областях, у Сумській, Харківській, Луганській, Одеській, Миколаївській та Херсонській.

"На решті території - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", - зазначила синоптик.

Погода у Києві

У Києві 20 лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі -7...-9 градусів, вдень -3...-5 градусів. Тепло прийде в Україну, за словами синоптика, з 25 лютого.