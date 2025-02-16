ua en ru
Нд, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рекордний мороз, але снігу менше. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні

Україна, Неділя 16 лютого 2025 18:25
UA EN RU
Рекордний мороз, але снігу менше. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 17-21 лютого в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На новому робочому тижні в Україні температура опуститься до рекордних -18 градусів. А ось снігу явно буде менше, у більшість регіонів повернеться суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Понеділок, 17 лютого

У понеділок, 17 лютого, в Україні буде практично без опадів. У більшості регіонів буде сухо, а сніг пройде тільки:

  • у Кіровоградській;
  • у Дніпропетровській;
  • у Полтавській;
  • у Харківській;
  • у Донецькій областях.

Мороз уночі опуститься до рекордних -18 градусів - у Харківській та в Сумській областях. -16 градусів морозу вночі можливі в Чернівецькій, Чернігівській областях та на Прикарпатті. Найтепліше, хоча й морозно, вночі 17 лютого буде в Криму, до -5 градусів.

Удень мороз збережеться. Удень найтепліше буде на півдні, а найхолодніший день синоптики обіцяють у Харківській та Сумській областях, температура опуститься до -8 градусів.

У Києві 17 лютого буде без опадів, вночі до -14, вдень до -6 градусів.
Рекордний мороз, але снігу менше. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 17 лютого (meteo.gov.ua)

Вівторок, 18 лютого

У вівторок, 18 лютого, в Україні буде без опадів. А вночі трохи потеплішає, але не кардинально. Максимально нічна температура опуститься до тих самих -18 градусів, щоправда лише в Харківській області. "Найтепліше" вночі буде в Криму, до -5 морозу.

Удень "найтепліше" буде на півдні - у Криму та на Одещині - максимально до -3 градусів. Найхолодніше вдень буде в Харківській і в Сумській областях, до -8 градусів. У Києві без снігу, вночі до -14, вдень до -6 градусів.
Рекордний мороз, але снігу менше. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 18 лютого (meteo.gov.ua)

Середа, 19 лютого

У середу, 19 лютого, опади знову повернуться в Україну. Сніг випаде в:

  • Рівненській, Житомирській, Хмельницькій;
  • Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській;
  • Полтавській, Чернігівській, Харківській;
  • Сумській та Луганській областях.

Найхолодніше вночі буде в Харківській області, до -16 градусів. Причому нічна температура в цьому регіоні буде на порядок нижчою, ніж в інших. Вночі найвища температура буде в Криму, до -5 градусів.

Удень явно потеплішає, на півдні буде в межах -1...+1 градусів. У більшості регіонів удень очікується в межах -4...-2 градусів. Найхолодніше вдень буде в Луганській області, до -6.

У Києві 19 лютого буде сніжно, вночі до -10, удень до -4 градусів.
Рекордний мороз, але снігу менше. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 19 лютого (meteo.gov.ua)

Четвер, 20 лютого

У четвер, 20 лютого, в Україні сніг, подекуди з дощем (зокрема, на півдні), пройде скрізь, окрім західних областей, враховуючи Вінницьку та Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську та Київ.

Вночі буде відчутно морозно, максимально до -12 градусів - у Луганській та Харківській областях. Найтепліше вночі буде на півдні, в Одеській області та в Криму, до -7.

Удень найтепліше буде на півдні, у межах -1...+1, а найхолодніше - у Луганській та Донецькій областях, до -6. У Києві без опадів, вночі до -9, удень -3...-5 градусів.
Рекордний мороз, але снігу менше. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в УкраїніПогода в Україні 20 лютого (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 21 лютого

У п'ятницю, 21 лютого, опади практично підуть з України. Сніг "проскочить" у Криму, в Херсонській і в Запорізькій областях. Вночі мороз підніметься, максимально до -14 градусів у Харківській області.

Загалом у більшості регіонів температура залишиться тією самою, що й днем раніше. "Плюси" покажуть градусники на Закарпатті, в межах 0...+2, навіть на півдні вдень буде невеликий мороз.

У Києві без опадів, вночі в межах -10...-12, удень -3...-5 градусів.
Рекордний мороз, але снігу менше. Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
Погода в Україні 21 лютого (meteo.gov.ua)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
DAILY
Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів