Синоптик дала прогноз на сегодня в Украине. Где выпадет снег

"В четверг в Украине будет все еще холодно. Ночью ожидается -9...-15 градусов, на Левобережье -12...-19, на востоке до -20 градусов. В течение дня 20 февраля в Украине -1...-6 градусов", - рассказала она.

Небольшой снег вероятен утром на западе и севере, а днем - в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской.

"На остальной территории - без существенных осадков. На дорогах гололедица", - отметила синоптик.

Погода в Киеве

В Киеве 20 февраля ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью -7...-9 градусов, днем -3...-5 градусов. Тепло придет в Украину, по словам синоптика, с 25 февраля.