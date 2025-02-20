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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де випаде сніг

Україна, Четвер 20 лютого 2025 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні. Де випаде сніг Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 лютого, в Україні буде холодно. А сніг вдень ймовірний в кількох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У четвер в Україні буде все ще холодно. Вночі очікується -9...-15 градусів, на Лівобережжі -12...-19, на сході до -20 градусів. Протягом дня 20 лютого в Україні -1...-6 градусів", - розповіла вона.

Невеликий сніг ймовірний вранці на заході та півночі, а вдень - у центральних областях, у Сумській, Харківській, Луганській, Одеській, Миколаївській та Херсонській.

"На решті території - без істотних опадів. На дорогах ожеледиця", - зазначила синоптик.

Погода у Києві

У Києві 20 лютого вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів. Вночі -7...-9 градусів, вдень -3...-5 градусів. Тепло прийде в Україну, за словами синоптика, з 25 лютого.

Погода в Україні

З 19 лютого в Україну зайшов атмосферний фронт із північного заходу Європи. Тому погода буде відповідною - холодно і без опадів.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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