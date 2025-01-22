Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати опади

Сьогодні, 22 січня, в Україні очікуються опади в низці областей. На півдні до +7 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"В Україні загалом температура повітря становитиме +1...+4 градусів, на півдні +3...+7 градусів, у східній частині від -1...+2 градусів тепла", - розповіла вона.
Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні. Східні області утримаються від опадів. Вітер південно-східний, рвучкий, на сході пориви до 15-20 м/с.
22 січня у Києві очікується хмарна погода, в другій половині дня та ввечері - дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, рвучкий. Вдень +2, +3 градусів.
З 24 січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів.
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.
Температурні рекорди в Україні 20 січня (facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, що температурні рекорди фіксувались в Україні і 7 січня, і 8 січня.
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