Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати опади

"В Україні загалом температура повітря становитиме +1...+4 градусів, на півдні +3...+7 градусів, у східній частині від -1...+2 градусів тепла", - розповіла вона.

Опади у вигляді дощу та мокрого снігу пройдуть місцями на заході, півночі, у центрі та на півдні. Східні області утримаються від опадів. Вітер південно-східний, рвучкий, на сході пориви до 15-20 м/с.

Погода у Києві і на найближчі дні

22 січня у Києві очікується хмарна погода, в другій половині дня та ввечері - дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, рвучкий. Вдень +2, +3 градусів.

З 24 січня температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів.

Температурні рекорди в Україні 20 січня

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

Температурні рекорди в Україні 20 січня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, що температурні рекорди фіксувались в Україні і 7 січня, і 8 січня.