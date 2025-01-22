Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать осадки

"В Украине в целом температура воздуха составит +1...+4 градусов, на юге +3...+7 градусов, в восточной части от -1...+2 градусов тепла", - рассказала она.

Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут местами на западе, севере, в центре и на юге. Восточные области воздержатся от осадков. Ветер юго-восточный, порывистый, на востоке порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве и на ближайшие дни

22 января в Киеве ожидается облачная погода, во второй половине дня и вечером - дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный, порывистый. Днем +2, +3 градусов.

С 24 января температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов.

Температурные рекорды в Украине 20 января

Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты.

Температурные рекорды в Украине 20 января (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, что температурные рекорды фиксировались в Украине и 7 января, и 8 января.