Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 9 січня, в Україні погода буде теплою. Хоча в деяких регіонах ймовірні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Дощі вдень очікуються в западних регіонах - на Закарпатті, у Рівненській та Волинській областях. В Києві та області, а також на півночі, буде пахмуро.

На решті території буде сонячно і скрізь, попри опади, буде тепло. Навіть на заході місцями температура вдень зрівняється з градусами на півдні, до +12, в Запорізькій області до +13. Найтепліше буде в Криму, до +14 градусів.

Холодніше всього вдень буде на півночі. У Чернігівській та Сумській областях термометри вдень покажуть не більше +5, у Полтавській області - до +6. Трохи вище "плюси" піднімуться у Харківській області, до +8.

Погода в Україні 9 січня (meteo.gov.ua)

Температурні рекорди в Україні 7 січня

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

Температурні рекорди в Україні 7 січня (facebook.com/UkrHMC)