ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Четвер 09 січня 2025 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 9 січня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 січня, в Україні погода буде теплою. Хоча в деяких регіонах ймовірні дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Дощі вдень очікуються в западних регіонах - на Закарпатті, у Рівненській та Волинській областях. В Києві та області, а також на півночі, буде пахмуро.

На решті території буде сонячно і скрізь, попри опади, буде тепло. Навіть на заході місцями температура вдень зрівняється з градусами на півдні, до +12, в Запорізькій області до +13. Найтепліше буде в Криму, до +14 градусів.

Холодніше всього вдень буде на півночі. У Чернігівській та Сумській областях термометри вдень покажуть не більше +5, у Полтавській області - до +6. Трохи вище "плюси" піднімуться у Харківській області, до +8.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 9 січня (meteo.gov.ua)

Температурні рекорди в Україні 7 січня

Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Температурні рекорди в Україні 7 січня (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду на поточний тиждень - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція