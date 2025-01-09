Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 9 січня, в Україні погода буде теплою. Хоча в деяких регіонах ймовірні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Дощі вдень очікуються в западних регіонах - на Закарпатті, у Рівненській та Волинській областях. В Києві та області, а також на півночі, буде пахмуро.
На решті території буде сонячно і скрізь, попри опади, буде тепло. Навіть на заході місцями температура вдень зрівняється з градусами на півдні, до +12, в Запорізькій області до +13. Найтепліше буде в Криму, до +14 градусів.
Холодніше всього вдень буде на півночі. У Чернігівській та Сумській областях термометри вдень покажуть не більше +5, у Полтавській області - до +6. Трохи вище "плюси" піднімуться у Харківській області, до +8.
Погода в Україні 9 січня (meteo.gov.ua)
Температурні рекорди в Україні 7 січня
Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати.
Температурні рекорди в Україні 7 січня (facebook.com/UkrHMC)
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