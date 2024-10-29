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Синоптики дали прогноз сьогодні в Україні. Де будуть дощі

Фото: синоптики дали прогноз сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 29 жовтня, дощі можливі у західних областях. Термометри покажуть максимальні +16 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"29 жовтня дощі можливі в західних областях, а переважна більшість території України - суха погода, хіба що з туманами. Вони, між іншим, можуть сприяти погіршенню якості повітря і ще робити нерви водіям поганою видимістю", - розповіла вона.

Температура повітря протягом дня у вівторок очікується +10....+16 градусів, хіба що на Волині, у Рівненській, Чернігівській у Сумській областях, подекуди +9...+11 градусів.

Погода у Києві та коли прийде похолодання

У Києві 29 жовтня без опадів. Вночі +6....+8 градусів, вдень +11....+13 градусів.

"Відчутне похолодання прийде з 2-3-го листопада, із найближчих суботи-неділі", - констатувала Діденко.

Погода в листопаді 2024 в Україні

Синоптики дали прогноз на листопад 2024 року в Україні. В останній місяць осені середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 1-8 градусів тепла, що в більшості областей близько до норми, тільки на сході та південному сході країни дещо вище за норму.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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