Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где будут дожди

"29 октября дожди возможны в западных областях, а подавляющее большинство территории Украины - сухая погода, разве что с туманами. Они, между прочим, могут способствовать ухудшению качества воздуха и еще делать нервы водителям плохой видимостью", - рассказала она.

Температура воздуха в течение дня во вторник ожидается +10...+16 градусов, разве что на Волыни, в Ровенской, Черниговской в ​​Сумской областях, кое-где +9...+11 градусов.

Погода в Киеве и когда придет похолодание

В Киеве 29 октября без осадков. Ночью +6....+8 градусов, днем ​​+11...+13 градусов.

"Ощутимое похолодание придет со 2-3 ноября, с ближайших субботы-воскресенья", - констатировала Диденко.