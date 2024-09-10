Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де очікувати дощі

"Холодно та з дощами буде сьогодні в західній частині України, вдень +17....+22 градусів. Хіба що у Тернопільській та Хмельницькій областях до +25 градусів", - розповіла вона.

На решті території України, "бабине літо" триватиме - сонячно, сухо, +24....+28 градусів.

"Є ймовірність лише локальних дощів в Приазовʼї та на Дніпропетровщині", - додала Діденко.

У Києві сьогодні буде сонце, вночі +12 градусів, вдень +26 градусів.