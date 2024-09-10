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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де очікувати дощі

Фото: якою буде погода в Україні 10 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 вересня, в частині областей України буде холодніше звичайного. Також у двох регіонах можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Холодно та з дощами буде сьогодні в західній частині України, вдень +17....+22 градусів. Хіба що у Тернопільській та Хмельницькій областях до +25 градусів", - розповіла вона.

На решті території України, "бабине літо" триватиме - сонячно, сухо, +24....+28 градусів.

"Є ймовірність лише локальних дощів в Приазовʼї та на Дніпропетровщині", - додала Діденко.

У Києві сьогодні буде сонце, вночі +12 градусів, вдень +26 градусів.

Погода в Україні

Весь минулий тиждень в Україні був досить теплим. І хоча синоптики прогнозували в Україні похолодання, воно проявилося лише зниженням температури у нічний час.

Зазначимо, що поточний робочий тиждень не обійдеться без дощів. Докладніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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