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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Фото: какой будет погода в Украине 10 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 сентября, в части областей Украины будет холоднее обычного. Также в двух регионах вероятны дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Холодно и с дождями будет сегодня в западной части Украины, днем ​​+17...+22 градусов. Разве что в Тернопольской и Хмельницкой областях до +25 градусов", - рассказала она.

На остальной территории Украины, "бабье лето" будет продолжаться - солнечно, сухо, +24...+28 градусов.

"Есть вероятность только локальных дождей в Приазовье и Днепропетровской области", - добавила Диденко.

В Киеве сегодня будет солнце, ночью +12 градусов, днем ​​+26 градусов.

Погода в Украине

Вся прошлая неделя в Украине біла достаточно теплой. И хотя синоптики прогнозировали в Украине похолодание, оно проявилось только снижением температуры в ночное время.

Отметим, что текущая рабочая неделя не обойдется без дождей. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.

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