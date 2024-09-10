Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

"Холодно и с дождями будет сегодня в западной части Украины, днем ​​+17...+22 градусов. Разве что в Тернопольской и Хмельницкой областях до +25 градусов", - рассказала она.

На остальной территории Украины, "бабье лето" будет продолжаться - солнечно, сухо, +24...+28 градусов.

"Есть вероятность только локальных дождей в Приазовье и Днепропетровской области", - добавила Диденко.

В Киеве сегодня будет солнце, ночью +12 градусов, днем ​​+26 градусов.