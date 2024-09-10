Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Сегодня, 10 сентября, в части областей Украины будет холоднее обычного. Также в двух регионах вероятны дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Холодно и с дождями будет сегодня в западной части Украины, днем +17...+22 градусов. Разве что в Тернопольской и Хмельницкой областях до +25 градусов", - рассказала она.
На остальной территории Украины, "бабье лето" будет продолжаться - солнечно, сухо, +24...+28 градусов.
"Есть вероятность только локальных дождей в Приазовье и Днепропетровской области", - добавила Диденко.
В Киеве сегодня будет солнце, ночью +12 градусов, днем +26 градусов.
Вся прошлая неделя в Украине біла достаточно теплой. И хотя синоптики прогнозировали в Украине похолодание, оно проявилось только снижением температуры в ночное время.
Отметим, что текущая рабочая неделя не обойдется без дождей. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.
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