Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де очікувати дощі
Сьогодні, 10 вересня, в частині областей України буде холодніше звичайного. Також у двох регіонах можливі дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Холодно та з дощами буде сьогодні в західній частині України, вдень +17....+22 градусів. Хіба що у Тернопільській та Хмельницькій областях до +25 градусів", - розповіла вона.
На решті території України, "бабине літо" триватиме - сонячно, сухо, +24....+28 градусів.
"Є ймовірність лише локальних дощів в Приазовʼї та на Дніпропетровщині", - додала Діденко.
У Києві сьогодні буде сонце, вночі +12 градусів, вдень +26 градусів.
Погода в Україні
Весь минулий тиждень в Україні був досить теплим. І хоча синоптики прогнозували в Україні похолодання, воно проявилося лише зниженням температури у нічний час.
Зазначимо, що поточний робочий тиждень не обійдеться без дощів. Докладніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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