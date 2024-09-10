ua en ru
Вт, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де очікувати дощі

Україна, Вівторок 10 вересня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де очікувати дощі Фото: якою буде погода в Україні 10 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 10 вересня, в частині областей України буде холодніше звичайного. Також у двох регіонах можливі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"Холодно та з дощами буде сьогодні в західній частині України, вдень +17....+22 градусів. Хіба що у Тернопільській та Хмельницькій областях до +25 градусів", - розповіла вона.

На решті території України, "бабине літо" триватиме - сонячно, сухо, +24....+28 градусів.

"Є ймовірність лише локальних дощів в Приазовʼї та на Дніпропетровщині", - додала Діденко.

У Києві сьогодні буде сонце, вночі +12 градусів, вдень +26 градусів.

Погода в Україні

Весь минулий тиждень в Україні був досить теплим. І хоча синоптики прогнозували в Україні похолодання, воно проявилося лише зниженням температури у нічний час.

Зазначимо, що поточний робочий тиждень не обійдеться без дощів. Докладніше - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
Що відомо про ракети, які Іран міг передати РФ та які області під загрозою: відповідь експерта
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ