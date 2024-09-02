UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати дощі

Фото: якою буде погода в Україні 2 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 вересня, в Україні буде спекотно, до 32°. Але в частині регіонів все ж таки не обійдеться без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр"

Мінлива хмарність. У південно-східній частині, вночі і у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті територіїбез опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 27-32°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 27-32°; у Києві вдень 28-30°.

Погода в Україні 2 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у вересні в Україні

Синоптики, говорячи про погоду у вересні 2024 в Україні, не виключають, що можливі заморозки. Також, з огляду на особливості пори року, очікується поступове похолодання.

Варто зазначити, що на даний момент, з 28 серпня до 11 вересня, в Україну вже зайшло молоде "бабине літо". Ймовірно, саме з цієї причини обіцяне похолодання в Україні з 3 вересня проявиться на найближчому робочому тижні виключно зниженням нічних градусів.

Раніше РБК-Україна вже розповідало, на яку погоду чекати в Україні на першому робочому тижні осені, з 2 по 6 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день