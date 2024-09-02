Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати дощі

Сьогодні, 2 вересня, в Україні буде спекотно, до 32°. Але в частині регіонів все ж таки не обійдеться без опадів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр"
Мінлива хмарність. У південно-східній частині, вночі і у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті територіїбез опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 27-32°.
Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 27-32°; у Києві вдень 28-30°.
Погода в Україні 2 вересня (facebook.com/UkrHMC)
Синоптики, говорячи про погоду у вересні 2024 в Україні, не виключають, що можливі заморозки. Також, з огляду на особливості пори року, очікується поступове похолодання.
Варто зазначити, що на даний момент, з 28 серпня до 11 вересня, в Україну вже зайшло молоде "бабине літо". Ймовірно, саме з цієї причини обіцяне похолодання в Україні з 3 вересня проявиться на найближчому робочому тижні виключно зниженням нічних градусів.
Раніше РБК-Україна вже розповідало, на яку погоду чекати в Україні на першому робочому тижні осені, з 2 по 6 вересня.
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