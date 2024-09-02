Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати дощі

Погода у вересні в Україні

Синоптики, говорячи про погоду у вересні 2024 в Україні, не виключають, що можливі заморозки. Також, з огляду на особливості пори року, очікується поступове похолодання.

Варто зазначити, що на даний момент, з 28 серпня до 11 вересня, в Україну вже зайшло молоде "бабине літо". Ймовірно, саме з цієї причини обіцяне похолодання в Україні з 3 вересня проявиться на найближчому робочому тижні виключно зниженням нічних градусів.

Раніше РБК-Україна вже розповідало, на яку погоду чекати в Україні на першому робочому тижні осені, з 2 по 6 вересня.

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