В Україні очікується похолодання. Синоптик назвала дату
Вже наступного тижня спека в Україні зміниться на похолодання. Воно очікується вже з 3 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"Відчутніше зниження температури повітря - з 3-го вересня", - розповіла вона.
Погода на вихідних в Україні
Що стосується вихідних, то за даними синоптика, серпень завершиться гарячою і переважно сухою погодою.
"Температура повітря у денні години становитиме +30...+34 градусів, хіба у південній частині трохи нижче, +27...+30 градусів", - розповіла вона.
Дощі, як розповіла Діденко, 31 серпня та 1 вересня малоймовірні, лише у південній частині місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.
Погода у Києві
У Києві завершення серпня та початок вересня будуть дуже теплими, навіть спекотними, +30...+32 градусів.
Погода в Україні
На Європу очікує незвичайно теплий початок вересня після літа з аномальною спекою та посухою на південному сході континенту.
За даними синоптиків, зокрема, погода в Україні на початку вересня 2024 істотно не змінюватиметься. Температура продовжить залишатися високою, причому на півдні навіть до +35...+36 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.