Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Погода в сентябре в Украине

Синоптики, говоря о погоде в сентябре 2024 в Украине, не исключают, что возможны заморозки. Также, учитывая особенности поры года, ожидается постепенное похолодание.

Стоит отметить, что на данный момент, с 28 августа и до 11 сентября, в Украину уже зашло молодое "бабье лето". Вероятно, именно по этой причине, обещаное похолодание в Украине с 3 сентября, проявится на ближайшей рабочей неделе исключительно снижением ночных градусов.

Ранее РБК-Украина уже рассказывало, какую погоду ждать в Украине на первой рабочей неделе осени, со 2 по 6 сентября.

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