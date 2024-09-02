ua en ru
Пн, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати дощі

Україна, Понеділок 02 вересня 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати дощі Фото: якою буде погода в Україні 2 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 вересня, в Україні буде спекотно, до 32°. Але в частині регіонів все ж таки не обійдеться без опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр"

Мінлива хмарність. У південно-східній частині, вночі і у Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози; на решті територіїбез опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с; у східних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 27-32°.

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вдень 27-32°; у Києві вдень 28-30°.

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні. Де чекати дощі

Погода в Україні 2 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у вересні в Україні

Синоптики, говорячи про погоду у вересні 2024 в Україні, не виключають, що можливі заморозки. Також, з огляду на особливості пори року, очікується поступове похолодання.

Варто зазначити, що на даний момент, з 28 серпня до 11 вересня, в Україну вже зайшло молоде "бабине літо". Ймовірно, саме з цієї причини обіцяне похолодання в Україні з 3 вересня проявиться на найближчому робочому тижні виключно зниженням нічних градусів.

Раніше РБК-Україна вже розповідало, на яку погоду чекати в Україні на першому робочому тижні осені, з 2 по 6 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
Під ударом ТЦ, Палац спорту, "Нова пошта": що відомо про наслідки обстрілу Харкова
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії