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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Украина, Понедельник 02 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди Фото: какой будет погода в Украине 2 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 сентября, в Украине будет жарко, до 32°. Но в части регионов все же не обойдется без осадков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. В юго-восточной части, ночью и Житомирской, Хмельницкой, Винницкой и Одесской областях местами небольшие кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с; в восточных областях днем ​​местами порывы 15-20 м/с. Днем 27-32°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​27-32°; в Киеве днем ​​28-30°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине. Где ждать дожди

Погода в Украине 2 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в сентябре в Украине

Синоптики, говоря о погоде в сентябре 2024 в Украине, не исключают, что возможны заморозки. Также, учитывая особенности поры года, ожидается постепенное похолодание.

Стоит отметить, что на данный момент, с 28 августа и до 11 сентября, в Украину уже зашло молодое "бабье лето". Вероятно, именно по этой причине, обещаное похолодание в Украине с 3 сентября, проявится на ближайшей рабочей неделе исключительно снижением ночных градусов.

Ранее РБК-Украина уже рассказывало, какую погоду ждать в Украине на первой рабочей неделе осени, со 2 по 6 сентября.

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