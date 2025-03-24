Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Рекорди погоди у Києві

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 14 березня у столиці було зафіксовано два рекорди температури повітря.

Так, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 10,9°С, що на 3,3°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2001 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 12,7°С. Це перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,3°С, а кліматичну норму - на 10,0°С, що відповідає погоді 26 квітня.

За першу половину березня у столиці встановлено 15 температурних рекордів. Крім того, у десяти містах України зафіксували нові температурні рекорди 13 березня.

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