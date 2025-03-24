Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Рекорды погоды в Киеве

По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев 14 марта в столице было зафиксировано два рекорда температуры воздуха.

Так, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 10,9°С, что на 3,3°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2001 года.

Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 12,7°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,3°С, а климатическую норму - на 10,0°С, что соответствует погоде 26 апреля.

За первую половину марта в столице установлено 15 температурных рекордов. Кроме того, в десяти городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды 13 марта.

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