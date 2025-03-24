Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні, 24 березня, в Україні в низці областей пройдут дощі, ймовірний сильний вітер, зокрема у Києві та області. Вдень максимально до 16°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"Вдень 24 березня пориви вітру 15-18 м/с, І рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підпрємств та руху транспорту", - попередили синоптики. Погода в Україні 24 березня (facebook.com/UkrHMC)

Температура по області вдень 7-12°; в Києві вдень 10-12°.

Температура вдень 7-12° тепла, у західних та південно-західних областях 11-16°.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі місцями в західних областях, вдень в Україні, крім Прикарпаття, Закарпаття та Луганщини, пориви 15-20 м/с.

Хмарно. У західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях, вдень і на Чернігівщині та Сумщині дощі, на решті території без опадів.

Рекорди погоди у Києві

За даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ 14 березня у столиці було зафіксовано два рекорди температури повітря.

Так, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 10,9°С, що на 3,3°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2001 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 12,7°С. Це перевищило попередній рекордний показник 2002 року на 1,3°С, а кліматичну норму - на 10,0°С, що відповідає погоді 26 квітня.

За першу половину березня у столиці встановлено 15 температурних рекордів. Крім того, у десяти містах України зафіксували нові температурні рекорди 13 березня.

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