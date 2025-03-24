Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 24 марта, в Украине в ряде областей пройдут дожди, вероятен сильный ветер, в частности в Киеве и области. Днем максимально до 16°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и на Черниговщине и Сумщине дожди, на остальной территории без осадков.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью местами в западных областях, днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы 15-20 м/с.
Температура днем 7-12° тепла, в западных и юго-западных областях 11-16°.
Погода в Киеве и области
Облачно, дождь, дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.
Температура по области днем 7-12°; в Киеве днем 10-12°.
"Днем 24 марта порывы ветра 15-18 м/с, І уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили синоптики.
Погода в Украине 24 марта (facebook.com/UkrHMC)
Рекорды погоды в Киеве
По данным объединенной гидрометеорологической станции Киев 14 марта в столице было зафиксировано два рекорда температуры воздуха.
Так, минимальная температура воздуха не опустилась ниже 10,9°С, что на 3,3°С выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2001 года.
Среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 12,7°С. Это превысило предыдущий рекордный показатель 2002 года на 1,3°С, а климатическую норму - на 10,0°С, что соответствует погоде 26 апреля.
За первую половину марта в столице установлено 15 температурных рекордов. Кроме того, в десяти городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды 13 марта.
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