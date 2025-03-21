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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, П'ятниця 21 березня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 21 березня, в Україні потеплішає. Максимально очікуються 16° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"21 березня в повітряних просторах над Україною продовжуватиме господарювати поле високого атмосферного тиску, зумовлюючи на завершення робочого тижня приємну спокійну погоду", - розповіли синоптики.

Крім того, очікується невелика хмарність, буде без опадів.

"Вранці на сході країни місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Температура вдень буде 11-16° тепла; в Карпатах вдень 6-11° тепла.

Погода в Києві та області

В Києві та області очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 11-16° тепла, у Києві вдень 12-14°.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в УкраїніПогода в Україні 21 березня (facebook.com/UkrHMC)

Початок астрономічної весни в Україні

20 березня - День весняного рівнодення. Ця дата означає початок астрономічної весни в Північній півкулі.

Рівнодення - це астрономічне явище, коли центр Сонця у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор.

У цей момент центр сонячного диска знаходиться на однаковій відстані як від Північного, так і від Південного полюсів, внаслідок чого день майже дорівнює ночі.

Після рівнодення день почав поступово збільшуватися. Зокрема, у Києві 20 березня світловий день тривав 12 годин та 8 хвилин, Сонце зійшло о 6:02, та зайшло о 18:10.

Детальніше про погоду на 21 березня в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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