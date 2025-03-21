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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 21 марта 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 21 марта, в Украине потеплеет. Максимально ожидаются 16° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"21 марта в воздушных просторах над Украиной будет продолжать хозяйничать поле высокого атмосферного давления, обуславливая в завершение рабочей недели приятную спокойную погоду", - рассказали синоптики.

Кроме того, ожидается небольшая облачность, будет без осадков.

"Утром на востоке страны местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с", - отметили в "Укргидрометцентре".

Температура днем будет 11-16° тепла; в Карпатах днем 6-11° тепла.

Погода в Киеве и области

В Киеве и области ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 11-16° тепла, в Киеве днем 12-14° днем.
Синоптики дали прогноз на сегодня в УкраинеПогода в Украине 21 марта (facebook.com/UkrHMC)

Начало астрономической весны в Украине

20 марта - День весеннего равноденствия. Эта дата означает начало астрономической весны в Северном полушарии.

Равноденствие - это астрономическое явление, когда центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.

В этот момент центр солнечного диска находится на одинаковом расстоянии как от Северного, так и от Южного полюсов, в результате чего день почти равен ночи.

После равноденствия день начал постепенно увеличиваться. В частности, в Киеве 20 марта световой день длился 12 часов и 8 минут, Солнце взошло в 6:02, и зашло в 18:10.

Подробнее о погоде на 21 марта в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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