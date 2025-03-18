Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Із суботи, 15 березня, в Україну прийшло похолодання. Вночі температура опускається до невеликих "мінусів". Вдень теж похолодало.

Така погода протримається в Україні до кінця тижня, 22-23 березня. З наступних вихідних в Україну прийде потепління.

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