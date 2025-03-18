Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

С субботы, 15 марта, в Украину пришло похолодание. Ночью температура опускается до небольших "минусов". Днем тоже похолодало.

Такая погода продержится в Украине до конца недели, 22-23 марта. Со следующих выходных в Украину придет потепление.

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