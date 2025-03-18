Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 18 березня, в Україні ймовірний сніг в низці регіонів. Вдень температура підніметься до 7° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"У південно-східній частині, вдень і північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні. На дорогах західних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви 15-20 м/с. "Температура вдень 0-5° тепла, на південному сході країни вдень 2-7° тепла", - зазначили синоптики. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень 0-5° тепла. У Києві вдень 2-4° тепла.



Погода в Україні 18 березня (facebook.com/UkrHMC)