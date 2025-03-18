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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 18 березня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 18 березня, в Україні ймовірний сніг в низці регіонів. Вдень температура підніметься до 7° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"У південно-східній частині, вдень і північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.

На дорогах західних областей подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, в південних, центральних, Сумській та Харківській областях пориви 15-20 м/с.

"Температура вдень 0-5° тепла, на південному сході країни вдень 2-7° тепла", - зазначили синоптики.

Погода у Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вдень місцями невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 0-5° тепла. У Києві вдень 2-4° тепла.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 18 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Із суботи, 15 березня, в Україну прийшло похолодання. Вночі температура опускається до невеликих "мінусів". Вдень теж похолодало.

Така погода протримається в Україні до кінця тижня, 22-23 березня. З наступних вихідних в Україну прийде потепління.

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