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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Вторник 18 марта 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 18 марта, в Украине вероятен снег в ряде регионов. Днем температура поднимется до 7° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"В юго-восточной части, днем и северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы 15-20 м/с.

"Температура днем 0-5° тепла, на юго-востоке страны днем 2-7° тепла", - отметили синоптики.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 0-5° тепла. В Киеве днем днем 2-4° тепла.
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Погода в Украине 18 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

С субботы, 15 марта, в Украину пришло похолодание. Ночью температура опускается до небольших "минусов". Днем тоже похолодало.

Такая погода продержится в Украине до конца недели, 22-23 марта. Со следующих выходных в Украину придет потепление.

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