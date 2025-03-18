Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)

Сегодня, 18 марта, в Украине вероятен снег в ряде регионов. Днем температура поднимется до 7° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"В юго-восточной части, днем и северных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении. На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных, Сумской и Харьковской областях порывы 15-20 м/с. "Температура днем 0-5° тепла, на юго-востоке страны днем 2-7° тепла", - отметили синоптики. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями. Днем местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 0-5° тепла. В Киеве днем днем 2-4° тепла.



Погода в Украине 18 марта (facebook.com/UkrHMC)