Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 14 березня, погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса. Тому вона буде мати свої особливості.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"14 березня погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса з південного заходу. Вдень у західних областях господарюватиме атмосферний фронт", - йдеться у повідомленні.
Загалом буде хмарно з проясненнями - без опадів, лише у західних областях вдень невеликий, місцями помірний дощ.
Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах та північній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 13-18°; на півдні та сході країни вдень 17-22° тепла.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 13-18°; у Києві вдень 14-16°.
Погода в Україні 14 березня (facebook.com/UkrHMC)
Детальніше про погоду на новий робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.