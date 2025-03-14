Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)

Сьогодні, 14 березня, погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса. Тому вона буде мати свої особливості.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"14 березня погоду в Україні визначатиме тепла повітряна маса з південного заходу. Вдень у західних областях господарюватиме атмосферний фронт", - йдеться у повідомленні. Загалом буде хмарно з проясненнями - без опадів, лише у західних областях вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах та північній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вдень 13-18°; на півдні та сході країни вдень 17-22° тепла. Погода у Києві та області Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с, місцями по області пориви 15-20 м/с. Температура вдень 13-18°; у Києві вдень 14-16°.

Погода в Україні 14 березня (facebook.com/UkrHMC)