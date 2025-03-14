ua en ru
Пт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Пятница 14 марта 2025 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 марта, погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса. Поэтому она будет иметь свои особенности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"14 марта погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса с юго-запада. Днем в западных областях будет хозяйничать атмосферный фронт", - говорится в сообщении.

В целом будет облачно с прояснениями - без осадков, лишь в западных областях днем небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах и северной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 13-18°; на юге и востоке страны днем 17-22° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура днем 13-18°; в Киеве днем 14-16°.
Синоптики дали прогноз на сегодня в УкраинеПогода в Украине 14 марта (facebook.com/UkrHMC)

Подробнее о погоде на новую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Kill-зона. Почему РФ говорит о "прорыве границы" в Сумской области и что там происходит
Kill-зона. Почему РФ говорит о "прорыве границы" в Сумской области и что там происходит
DAILY
ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова ВСУ вышли из Суджи? Что происходит в Курской области и почему Украина теряет позиции