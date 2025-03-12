Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

12 березня погоду в Україні визначатиме поле зниженого тиску. Атмосферні фронти з заходу та південного заходу зумовлять збільшення хмарності.

Вдень невеликий дощ ймовірний лише у північній частині країни. В Україну надходитиме з південного заходу вологе тепле повітря.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах, місцями у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 14-19°, на узбережжі морів 9-14°; в Карпатах вдень 8-13°.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 14-19°; у Києві вдень 15-17°.



Погода в Україні 12 березня (facebook.com/UkrHMC)