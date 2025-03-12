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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 12 марта, в Украине осадки вероятны только на севере. Днем прогреется до 19°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

12 марта погоду в Украине будет определять поле пониженного давления. Атмосферные фронты с запада и юго-запада обусловят увеличение облачности.

Днем небольшой дождь вероятен только в северной части страны. В Украину будет поступать с юго-запада влажный теплый воздух.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, местами в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях порывы 15-20 м/с.

Температура днем 14-19°, на побережье морей 9-14°; в Карпатах днем 8-13°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 14-19°; в Киеве днем 15-17°.

Погода в Украине 12 марта (facebook.com/UkrHMC)

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