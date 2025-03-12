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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Середа 12 березня 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 12 березня, в Україні опади ймовірні лише на півночі. Вдень прогріється до 19°

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

12 березня погоду в Україні визначатиме поле зниженого тиску. Атмосферні фронти з заходу та південного заходу зумовлять збільшення хмарності.

Вдень невеликий дощ ймовірний лише у північній частині країни. В Україну надходитиме з південного заходу вологе тепле повітря.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах, місцями у Київській, Черкаській, Полтавській і Харківській областях пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 14-19°, на узбережжі морів 9-14°; в Карпатах вдень 8-13°.

Погода в Києві та області

Хмарно з проясненнями. Вночі помірний, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 14-19°; у Києві вдень 15-17°.
Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Погода в Україні 12 березня (facebook.com/UkrHMC)

Детальніше про погоду на новий робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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