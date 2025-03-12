Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине
Сегодня, 12 марта, в Украине осадки вероятны только на севере. Днем прогреется до 19°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
12 марта погоду в Украине будет определять поле пониженного давления. Атмосферные фронты с запада и юго-запада обусловят увеличение облачности.
Днем небольшой дождь вероятен только в северной части страны. В Украину будет поступать с юго-запада влажный теплый воздух.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах, местами в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях порывы 15-20 м/с.
Температура днем 14-19°, на побережье морей 9-14°; в Карпатах днем 8-13°.
Погода в Киеве и области
Облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем по области местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 14-19°; в Киеве днем 15-17°.
Погода в Украине 12 марта (facebook.com/UkrHMC)
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