UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 11 березня, в Україні місцями ймовірні дощі. Максимально температура вдень підніметься до 22° тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. В західних областях невеликі дощі, вдень в Карпатах та на Закарпатті значний дощ; на решті території без опадів.

У південній та південно-східній частинах країни вночі та вранці місцями туман.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с; в Карпатах, вдень місцями в західних та Житомирській областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура вдень 14-19°, на півдні країни до 22° (на узбережжі морів 7-12°).

Погода в Києві та області

Мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 14-19°; у Києві вдень 17-19°.

Погода в Україні 11 березня (facebook.com/UkrHMC)

Погода найближчими днями в Україні

12-13 березня характер погоди на більшій частині території України зміниться: погоду визначатиме поле зниженого атмосферного тиску.

Атмосферні фронти з заходу принесуть дощі різної інтенсивності (від невеликих до помірних) - у західні області (12 березня в Карпатах очікується значний дощ), 12-13 березня також і в північні та більшість центральних областей.

До України поширюватиметься вологе тепле повітря з півдня та південного заходу.

Детальніше про погоду на новий робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогодаПогода в КиєвіПогода на день