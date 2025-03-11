Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Переменная облачность. В западных областях небольшие дожди, днем в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь; на остальной территории без осадков.

В южной и юго-восточной частях страны ночью и утром местами туман.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с; в Карпатах, днем местами в западных и Житомирской областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура днем 14-19°, на юге страны до 22° (на побережье морей 7-12°).

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура днем 14-19°; в Киеве днем 17-19°.



Погода в Украине 11 марта (facebook.com/UkrHMC)