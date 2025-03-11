Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 11 марта, в Украине местами вероятны дожди. Максимально температура днем поднимется до 22° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность. В западных областях небольшие дожди, днем в Карпатах и на Закарпатье значительный дождь; на остальной территории без осадков.
В южной и юго-восточной частях страны ночью и утром местами туман.
Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с; в Карпатах, днем местами в западных и Житомирской областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.
Температура днем 14-19°, на юге страны до 22° (на побережье морей 7-12°).
Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура днем 14-19°; в Киеве днем 17-19°.
Погода в Украине 11 марта (facebook.com/UkrHMC)
12-13 марта характер погоды на большей части территории Украины изменится: погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления.
Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности (от небольших до умеренных) - в западные области (12 марта в Карпатах ожидается значительный дождь), 12-13 марта также и в северные и большинство центральных областей.
В Украину будет распространяться влажный теплый воздух с юга и юго-запада.
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