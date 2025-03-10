Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Зима в Україні 2025 року видалася дуже теплою порівняно з попередніми роками. Зима розгулялася тільки в лютому. Але незважаючи на це, березень очікується теплішим за звичайний.

Детальніше про погоду на новий робочий тиждень в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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