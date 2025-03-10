Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине

Зима в Украине в 2025 году выдалась очень теплой по сравнению с предыдущими годами. Зима разгулялась только в феврале. Но несмотря на это, март ожидается теплее обычного.

Детальнее о погоде на новую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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