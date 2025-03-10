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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 10 марта, в Украине ни дождей, а тем более снега не будет. Максимально ожидается до до 20° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Карпатах днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза; днем 12-17° тепла, на западе страны до 20°, на побережье морей 7-12°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 15-17°.

Погода в Украине 10 марта (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Зима в Украине в 2025 году выдалась очень теплой по сравнению с предыдущими годами. Зима разгулялась только в феврале. Но несмотря на это, март ожидается теплее обычного.

Детальнее о погоде на новую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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