Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні

Березень в Україні розпочався із заявки на продовження зими. Про неї нагадували морози, які часто фіксувалися в нічні години.

Днями синоптики попереджали, що в Україні потеплішає. Зокрема, за даними синоптикині Наталки Діденко, уже 8-9 березня в Україні очікується до +15 градусів.

Додамо, що березень 2025 року в Україні обіцяє бути теплішим за звичайний. Середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах +1...+7 градусів.

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